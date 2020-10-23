ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Сетки" подкупа и 556 уголовных дел: в МВД подвели итоги избирательной кампании

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 10:04
"Сетки" подкупа и 556 уголовных дел: в МВД подвели итоги избирательной кампании Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел подвело итоги в связи с завершением избирательной кампании. С начала кампании правоохранители открыли 556 уголовных дел, а также составили 1581 протокол об административных нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Всего в полицию поступило 7048 сообщений связанных с избирательным процессом. По словам главы МВД Арсена Авакова, за время предвыборной кампании были выявлены несколько "сеток" подкупа избирателей.

Так, в Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержали группу лиц, среди которых и глава избирательной комиссии. Еще одну "сетку" выявили в Черниговской области.

"Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5000 человек", - сообщил Аваков.

&quot;Сетки&quot; подкупа и 556 уголовных дел: в МВД подвели итоги избирательной кампании

Министр призвал кандидатов и избирательные штабы не прибегать к "грязным" схемам в день голосования.

"МВД жестко настроено реагировать на нарушение. На дежурство выведено достаточно оперативных групп, в готовности находятся все подразделения - от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлечено почти 140 тысяч сотрудников МВД", - добавил Аваков.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве разоблачили "сетку" подкупа избирателей.

Также сообщалось, что в Кировоградской области более 200 лицам незаконно изменили избирательный адрес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Министерство внутренних дел Украины нарушения Арсен Аваков
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
На Донбассе боевики стреляли вблизи Артема, Шумов и Новолуганского
РБК-Украинаинформационное агентство На Донбассе боевики стреляли вблизи Артема, Шумов и Новолуганского