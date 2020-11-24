Стала відома дата перевиборів у Броварах

Повторні місцеві вибори у Броварах Київської області пройдуть вже наступного року. Вони призначені на 17 січня.

Відповідне рішення прийняв місцевий виборчком, передає громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що на вчорашньому засіданні Броварської міської ТВК прийняли рішення провести вибори мера і депутатів міської ради 17 січня 2021 року.

Зазначимо, у Броварах відбудуться перевибори, оскільки Київський окружний адміністративний суд визнав голосування 25 жовтня таким, що не відбулося. Причиною такого рішення стали масові порушення, в тому числі грубі помилки в бюлетенях, порушення права на вільні вибори і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повторні вибори мера Борисполя Київської області теж пройдуть 17 січня.

Напередодні Центральна виборча комісія оголосила переможців виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську.

В Ужгороді переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. У Слов'янську також переобрали чинного мера Вадима Ляха. У Бердянську в другому турі виборів переміг представник партії "За майбутнє" Валерій Баранов, за якого проголосували 49,98% виборців.