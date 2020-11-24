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Стала известна дата перевыборов в Броварах

Новина українською → Бровары, Вторник 24 ноября 2020 17:58
Стала известна дата перевыборов в Броварах Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Повторные местные выборы в Броварах Киевской области пройдут уже в следующем году. Они назначены на 17 января.

Соответствующее решение принял местный избирком, передает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что на вчерашнем заседании Броварской городской ТИК приняли решение провести выборы мэра и депутатов городского совета 17 января 2021 года.

Отметим, в Броварах пройдут перевыборы, поскольку Киевский окружной административный суд признал голосование 25 октября несостоявшимся. Причиной такого решения стали массовые нарушения, в том числе грубые ошибки в бюллетенях, нарушения права на свободные выборы и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что повторные выборы мэра Борисполя Киевской области тоже пройдут 17 января.

Накануне Центральная избирательная комиссия объявила победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске.

В Ужгороде победил действующий городской глава Богдан Андреев. В Славянске также переизбрали действующего мэра Вадима Ляха. В Бердянске во втором туре выборов победил представитель партии "За будущее" Валерий Баранов, за которого проголосовали 49,98% избирателей.

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