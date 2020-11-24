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Назначена дата повторного голосования за мэра Борисполя

Новина українською → Борисполь, Вторник 24 ноября 2020 12:19
Назначена дата повторного голосования за мэра Борисполя Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Территориальная избирательная комиссия Борисполя назначила дату повторных выборов городского главы. Голосование состоится 17 января.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Соответствующее решение было принято ТИК с учетом выводов, изложенных ранее в постанове Центральной избирательной комиссии.

Начало избирательного процесса начнется с 28 ноября.

Напомним, 28 октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Результаты местных выборов свидетельствовали о том, что Федорчук снова должен был переизбраться на должность мэра. По данным СМИ, он заболел за три недели до выборов, был госпитализирован в Переяславскую больницу. 28 октября у него остановилось сердце еще до оглашения официальных результатов выборов.

Изначально планировалось провести выборы мэра Борисполя 27 декабря. Однако позже Теризбирком назначил повторные выборы мэра Борисполя на 31 января. Данное решение было отменено ЦИК.

Также РБК-Украина писало, что из-за смерти Федорчука в Борисполе не планируют назначать временного мэра.

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