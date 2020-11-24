Призначено дату повторного голосування за мера Борисполя

Територіальна виборча комісія Борисполя призначила дату повторних виборів міського голови. Голосування відбудеться 17 січня.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Відповідне рішення було прийнято ТВК з урахуванням висновків, викладених раніше у встановленні Центральної виборчої комісії.

Початок виборчого процесу почнеться з 28 листопада.

Нагадаємо, 28 жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19. Результати місцевих виборів свідчили про те, що Федорчук знову повинен був переобратися на посаду мера. За даними ЗМІ, він захворів за три тижні до виборів, був госпіталізований в Переяславську лікарню. 28 жовтня у нього зупинилося серце ще до оголошення офіційних результатів виборів.

Спочатку планувалося провести вибори мера Борисполя 27 грудня. Проте пізніше Тервиборчком призначив повторні вибори мера Борисполя на 31 січня. Дане рішення було скасовано ЦВК.

Також РБК-Україна писало, що з-за смерті Федорчука в Борисполі не планують призначати тимчасового мера.