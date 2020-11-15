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Труханов проголосував на виборах мера Одеси

Новость на русском → Одеса, Неділя 15 листопада 2020 13:58
Труханов проголосував на виборах мера Одеси Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов проголосував на місцевих виборах. Він наголосив, що місту потрібні єдність, розвиток і мир.

Про це він заявив на виборчій дільниці, повідомляє прес-служба.

"Ті виклики, які стоять перед нами - досить серйозні, і пройти їх можна лише консолідуючи суспільство, а не розділивши його. Сподіваюся, що день виборів пройде спокійно, оголосимо переможця і далі піде нормальна, мирна робота. Я говорю не тільки про Одесу, а й про інші міста України. Деякі політики мене розчарували тим, що, програючи, вони втрачають своє людське обличчя, переходять на образи. Якщо людина претендує на політичне лідерство, вона повинна мати самовладання", - сказав Труханова.

Стосовно виборчого процесу, то, як підкреслив мер, місто надало на ділянки маски, антисептики, забезпечило максимальну безпеку при голосуванні людей.

Всі виборчі дільниці міста відкрилися о 8:00, вони будуть працювати до 20:00, після чого почнеться підрахунок голосів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить другий тур виборів мерів у семи містах.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку голосування відкрилися всі 1006 виборчих дільниць. При цьому дві ділянки в Одеській області відкрилися з істотним запізненням. По одному з цих фактів поліція порушила кримінальну справу.

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