ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Труханов проголосовал на выборах мэра Одессы

Новина українською → Одесса, Воскресенье 15 ноября 2020 13:58
Труханов проголосовал на выборах мэра Одессы Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов проголосовал на местных выборах. Он подчеркнул, что городу нужны единство, развитие и мир.

Об этом он заявил на избирательном участке, сообщает пресс-служба.

"Те вызовы, которые стоят перед нами - достаточно серьезные, и пройти их можно только консолидируя общество, а не разделив его. Надеюсь, что день выборов пройдет спокойно, объявим победителя и далее пойдет нормальная, мирная работа. Я говорю не только об Одессе, а и о других городах Украины. Некоторые политики меня разочаровали тем, что, проигрывая, они теряют своё человеческое обличие, переходят на оскорбления. Если человек претендует на политическое лидерство, он должен иметь самообладание", - сказал Труханова.

Касательно избирательного процесса, то, как подчеркнул мэр, город предоставил на участки маски, антисептики, обеспечил максимальную безопасность при голосовании людей.

Все избирательные участки города открылись в 8:00, они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур выборов мэров в семи городах.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала голосования открылись все 1006 избирательных участков. При этом два участка в Одесской области открылись с существенным опозданием. По одному из этих фактов полиция возбудила уголовное дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Одесса Местные выборы второй тур Геннадий Труханов
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Рейтинг кандидатов в Одессе
Рейтинг кандидатов в Одессе
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все