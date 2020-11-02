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У ЦВК оголосили підсумки голосування в 212 місцевих радах

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 21:05
У ЦВК оголосили підсумки голосування в 212 місцевих радах Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок ввечері, 2 листопада, Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів депутатів 212 місцевих рад. Усього визнано обраними 4757 депутатів.

Такі дані наводить ЦВК.

Визнані обраними 117 депутатів районних рад, 751 - міських рад, 1166 - селищних та 2723 - сільських рад.

У загальному обиралися депутати 1577 місцевих рад.

Зараз також встановлені результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.

Нагадаємо, 31 жовтня ЦВК опублікувала перші результати голосування на місцевих виборах в Україні. Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи.

Крім того, Центрвиборчком також встановила результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані що перемогли на виборах 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

Додамо, що 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

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