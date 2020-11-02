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В ЦИК объявили итоги голосования в 212 местных советах

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 21:05
В ЦИК объявили итоги голосования в 212 местных советах Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник вечером, 2 ноября, Центральная избирательная комиссия официально представила результаты выборов депутатов 212 местных советов. Всего признано избранными 4757 депутатов.

Такие данные приводит ЦИК.

Признаны избранными 117 депутатов районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.

В общем избирались депутаты 1577 местных советов.

Сейчас также установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.

Напомним, 31 октября ЦИК опубликовал первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.

Кроме того, Центризбирком также установил результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.

Добавим, что 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

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