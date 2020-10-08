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В Україні на крісло мера в середньому претендують 7 кандидатів

Новость на русском → Україна, Четвер 08 жовтня 2020 13:14
В Україні на крісло мера в середньому претендують 7 кандидатів Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні у середньому на одне крісло мера претендують 7 кандидатів. Всього на виборах 370 міських голів зареєстровано 2814 кандидатів.

Про це повідомили в Комітеті виборців України.

Найбільше кандидатів зареєстровано в Одесі (23), Ужгороді (22) та Києві (20). Найменше претендентів у Тернополі (9), Чернігові (7) та Івано-Франківську (5).

"У порівнянні з черговими місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася - по 7 осіб на одне місце (2722 кандидати на посади 358 міських голів). Однак в окремих містах можна спостерігати суттєву різницю", - зазначили в КВУ.

Так, істотно зменшилась кількість кандидатів у Києві (з 28 до 20 кандидатів), Дніпрі (з 31 до 17), Одесі (з 42 до 23), Запоріжжі (з 26 до 10), Чернігові (з 16 до 7). Зросло число претендентів у Львові (з 11 до 17), Харкові (з 11 до 15) та Рівному (з 11 до 16).

Раніше РБК-Україна писало, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають чотири політичні партії.

Також повідомлялося, що поліція відкрила 11 кримінальних справ щодо кандидатів-двійників на місцевих виборах.

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