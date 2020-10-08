В Украине на кресло мэра в среднем претендуют 7 кандидатов

В Украине в среднем на одно кресло мэра претендуют 7 кандидатов. Всего на выборах 370 городских глав зарегистрировано 2814 кандидатов.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Больше всего кандидатов зарегистрированы в Одессе (23), Ужгороде (22) и Киеве (20). Меньше всего претендентов в Тернополе (9), Чернигове (7) и Ивано-Франковске (5).

"По сравнению с очередными местными выборами 2015 года общее количество кандидатов почти не изменилась - по 7 человек на одно место (2722 кандидаты на должности 358 городских голов). Однако в отдельных городах можно наблюдать существенную разницу", - отметили в КИУ.

Так, существенно уменьшилось количество кандидатов в Киеве (с 28 до 20 кандидатов), Днепре (с 31 до 17), Одессе (с 42 до 23), Запорожье (с 26 до 10), Чернигове (с 16 до 7). Выросло число претендентов во Львове (с 11 до 17), Харькове (с 11 до 15) и Ровно (с 11 до 16).

Ранее РБК-Украина писало, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре политические партии.

Также сообщалось, что полиция открыла 11 уголовных дел по кандидатам-двойникам на местных выборах.