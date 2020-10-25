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Сєнкевич і Чайка виходять у другий тур виборів мера Миколаєва, - екзит-пол

Новость на русском → Миколаїв, Неділя 25 жовтня 2020 21:49
Сєнкевич і Чайка виходять у другий тур виборів мера Миколаєва, - екзит-пол Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах у Миколаєві. Перемагає у першому турі чинний глава міськради Олександр Сєнкевич.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера". Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У другий тур виходять Олександр Сєнкевич (40,78%) і Владислав Чайка (26,77%).

Сєнкевич і Чайка виходять у другий тур виборів мера Миколаєва, - екзит-пол

За результатами екзит-полу, лідирують партії "ОПЗЖ" (26,74%) і "Пропозиція" (23,79%).

Сєнкевич і Чайка виходять у другий тур виборів мера Миколаєва, - екзит-пол

На посаду голови міської ради претендують: чинний мер Олександр Сєнкевич, Тетяна Домбровська від "Слуги народу", Юрій Гранатуров від партії "За майбутнє", Владислав Чайка від "ОПЗЖ", Олександр Садиков йде від партії "Миколаївці".

Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронці розслідують схему підкупу виборців через соціальну мережу. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Крім того, в Донецькій області кандидат у голови ОТГ роздавав пенсіонерам продуктові набори, агітуючи голосувати за нього на виборах. Тепер йому загрожує до 7 років в'язниці.

Відзначимо, в день голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували грубих порушень під час голосування.

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