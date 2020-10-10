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В Черновцах сотрудника колледжа оштрафовали за незаконную политическую агитацию

Новина українською → Черновцы, Суббота 10 октября 2020 23:52
В Черновцах сотрудника колледжа оштрафовали за незаконную политическую агитацию Незаконная агитация в колледже в Черновцах (скриншот)
Автор: Надежда Собенко

В Черновицком колледже архитектуры и строительства разместили плакаты кандидата в мэры Черновцов Галины Жук. Полиция составила админпротокол на сотрудника колледжа за размещение агитационных плакатов в учебном заведении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

"В Черновицкий отдел полиции поступило сообщение о размещении агитационных материалов кандидата на должность Черновицкого городского головы в одном из колледжей города. Чтобы установить все обстоятельства происшествия по адресу, указанному заявителем, выехала следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что агитационный плакат разместил 44-летний сотрудник учебного заведения. Правоохранители составили админпротокол по признакам статьи 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В эфире "Общественного" кандидат в мэры Черновцов Галина Жук сказала, что не знала о размещении и "не может проконтролировать всех, кто за нее агитирует".

Отметим, что 8 октября, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировал размещения агитационных материалов в пользу кандидата на должность городского головы Черновцов Галины Жук. Плакаты с изображением кандидата с указанным на них лозунгом "Мэром будет женщина" зафиксированные на внутренней части окна кабинета экономики №1 в Черновицком колледже строительства и архитектуры Львовского аграрного университета.

По данному факту, наблюдатель обратился в правоохранительные органы.

Напомним, за сутки в Украине правоохранители открыли 24 уголовных дела по фактам нарушения избирательного процесса.

Также РБК-Украина писало, что с понедельника полиция переходит на усиленный режим несения службы на время местных выборов. К охране избирательных бюллетеней планируют привлечь около 47 тысяч силовиков.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Украинцы смогут избрать городского голову, а также депутатов городских, районных и областных советов.

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