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Драки, ошибки в протоколах и очереди в ТИК: подсчет голосов идет третий день

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 12:12
Драки, ошибки в протоколах и очереди в ТИК: подсчет голосов идет третий день Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Третий день продолжается подсчет голосов, более подробно в материале РБК-Украина.

Нарушения

По данным общественной сети ОПОРА, в Житомире на избирательном участке переписывали протоколы о подсчете голосов.

Глава ТИК выделила им отдельную комнату для заседания и уточнений протокола, потому что садик, где находился избирательный участок, уже возобновил работу и туда не пускают посторонних лиц. Наблюдательница написала заявление в полицию по факту переписывания протоколов.

Драки, ошибки в протоколах и очереди в ТИК: подсчет голосов идет третий деньФото: инцидент в Житомире (oporaua.org)

В Богуславе (Киевская область) решили пересчитать избирательные бюллетени 30 участков из-за вероятности вмешательства в избирательный процесс.

До этого в помещении комиссии обнаружили один не заполненный протокол, однако с мокрыми печатями и подписями членов УИК и 2 разорванные протоколы. Полиция действительно обнаружила документацию, о которой сообщалось и изъяла ее, как доказательство.

"Суспильне" писало, что во многих городах стоят очереди к территориальным комиссиям. Главы ТИК объясняют, что очереди, в частности, образовались из-за ошибки в протоколах из-за нового избирательного законодательства и медленной электронной системы обработки протоколов.

Драка

Тем временем кандидат в депутаты избил главу Надвирнянской ТИК. Между ними возник конфликт во время общения. Один из его участников ругался, дергал за одежду и толкнул другого. Глава ТИК обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Полиция открыла дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Препятствия работе ТИК

В Черновцах городская территориальная избирательная комиссия обратилась в полицию с заявлением о препятствии ТИК осуществлять свою работу несколькими кандидатами - Юрием Ковальцем (самовыдвиженец) и Александром Мельничуком (“ОПЗЖ”), а также другими гражданами.

Они назвали незаконным решение городской ТИК принять на хранение протоколы и другую избирательную документацию от УИК и отпустить членов участковых избирательных комиссий на отдых в ночь с 27 на 28 октября, не обеспечив должной охраны. На заседании возник спор.

Напомним, в Черновицкой области исчезли девять избирательных бюллетеней с голосования на местных выборах 25 октября. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как писало РБК-Украина, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили нарушения, которые могли существенно повлиять на результаты местных выборов в некоторых объединенных территориальных общинах.

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