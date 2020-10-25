ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Харьковской области на некоторых участках отсутствуют пандусы

Новина українською → Харьковская область, Воскресенье 25 октября 2020 15:38
В Харьковской области на некоторых участках отсутствуют пандусы Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Харьковской области в ходе местных выборов на некоторых участках отсутствуют пандусы. Также фиксируется отсутствие кабинок для людей с нарушением здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ на странице в Facebook.

"В Харьковской области представители ОПОРЫ фиксируют отсутствие на некоторых участках пандусов, а также кабинок для людей с нарушением здоровья. На участке в селе Раздолье Первомайского района отсутствовала кабинка для голосования людей с нарушением здоровья", - указано в сообщении.

Отмечается, что, поскольку участок небольшой, там было всего две кабинки. Аналогичную проблему зафиксировали и в селе Николаевка Лозовского района.

"В с. Сахновщина наблюдатель ОПОРЫ заметил 3 кабинки для голосования. Хотя, согласно Избирательному кодексу, средние участки (более 500 избирателей) имеют оснащаться 4 кабинками. Кроме того, отсутствует кабинка для голосования людей с признаками болезни", - сообщили в гражданской сети.

Напомним, во время мониторинга проведения голосования на местных выборах Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

Как писало РБК-Украина, ранее в ЦИК назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав одними из самых сложных в истории Украины. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Харьков ОПОРА Местные выборы
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине