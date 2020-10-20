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Коронавирус может снизить явку на местных выборах на 20%

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 12:40
Коронавирус может снизить явку на местных выборах на 20% Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обострение ситуации может снизить явку с 60% до 50%

Планируют приять участие в голосовании на местных выборах 25 октября 61% украинцев. Еще 18% затрудняются с ответом (50/50), 7% - возможно примут участие, а 13% заявили, что их участие маловероятно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, еще 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно.

Коронавирус может снизить явку на местных выборах на 20%

Как отмечают социологи, за последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

При этом 58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% - не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся - 73%.

Коронавирус может снизить явку на местных выборах на 20%

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.

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