В Мариуполе могли подделать 200 тысяч бюллетеней. МВД начало проверку

В Мариуполе Донецкой области, возможно, подделали 200 тысяч бюллетеней для голосования на местных выборах. Правоохранители уже проводят проверку.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Информацию о возможной подделке бюллетеней правоохранители получили из публикации в социальной сети. Данный факт сразу же зарегистрировали в Едином реестре заявлений и сообщений граждан о правонарушениях.

"Полиция призывает участников избирательного процесса соблюдать закон относительно подготовки и проведения выборов", - говорится в заявлении МВД.

Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Украинцы будут выбирать мэров, а также депутатов городских, районных и областных советов.

Напомним, с начала "дня тишины" правоохранители зафиксировали уже свыше 180 нарушений. По факту этих нарушений было составлено 54 административных протокола.

Также РБК-Украина писало, что полиция уже возбудили более 600 уголовных дел за нарушение избирательного процесса.

Кроме того, в полиции рассказали украинцам, что нельзя делать на избирательном участке во время голосования на местных выборах.