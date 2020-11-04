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Марцинкив вновь стал мэром Ивано-Франковска

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 04 ноября 2020 16:32
Марцинкив вновь стал мэром Ивано-Франковска Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Мэром Ивано-Франковска на второй срок избран Руслан Марцинкив. "Свобода", от которой он баллотировался, набрала большинство голосов на выборах в горсовет.

Об этом сообщает "Суспільне".

Марцинкив набрал 84,78% или 67 050 голосов. Ближайший преследователь Петр Шкутяк набрал 7,05% или 5 576 голосов.

В горсовет Ивано-Франковска проходят только три партии. "Свобода" займет большинство мест в совете, набрав 54,1% голосов. Также в горсовете будут "Евросолидарность" (17,86% голосов) и "Батькивщина" (5,62%).

Напомним, что также в один тур состоялись выборы в Чернигове. Там действующий мэр Владислав Атрошенко набрал почти 78% голосов.

Кроме этого, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес избран вновь городским главой.

Также в один тур прошли выборы в Кропивницком и Мариуполе. А во Львове, Ужгороде, Ровно и Сумах состоится второй тур выборов мэра.

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