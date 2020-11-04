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Марцінків знову став мером Івано-Франківська

Новость на русском → Івано-Франківськ, Середа 04 листопада 2020 16:32
Марцінків знову став мером Івано-Франківська Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Мером Івано-Франківська на другий термін обрано Руслана Марцінківа. "Свобода", від якої він балотувався, набрала більшість голосів на виборах до міськради.

Про це повідомляє "Суспільне".

Марцінків набрав 84,78% або 67 050 голосів. Найближчий переслідувач Петро Шкутяк набрав 7,05% або 5 576 голосів.

До міськради Івано-Франківська проходять тільки три партії. "Свобода" займе більшість місць у раді, набравши 54,1% голосів. Також у міськраді будуть "Євросолідарність" (17,86% голосів) та "Батьківщина" (5,62%).

Нагадаємо, що в один тур відбулися вибори в Чернігові. Там чинний мер Владислав Атрошенко набрав майже 78% голосів.

Крім цього, чинний мер Харкова Геннадій Кернес обраний знову міським головою.

Також в один тур пройшли вибори в Кропивницькому і Маріуполі. А у Львові, Ужгороді, Рівному та Сумах відбудеться другий тур виборів мера.

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