Из-за нарушений в день выборов полиция открыла уже 25 уголовных дел
Полиция открыла уже 25 уголовных дел в связи с нарушениями в день выборов. Такие данные обнародованы по состоянию на 14:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Всего в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (257) и Киевской области (238). Меньше всего - в Черновицкой области (9).
Сообщений касались следующих инцидентов:
- нарушение порядка ведения агитации - 493;
- агитация в день выборов - 288;
- нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 101;
- нарушение тайны голосования - 98;
- нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 65;
- попытка или вынесения избирательного бюллетеня - 49.
"В настоящее время полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. По 25 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.
Ранее РБК-Украина, что в Сумской области самопровозглашенная избирательная комиссия проводит параллельное голосование, переманивает избирателей.
Также сообщалось, что в Донецкой области полиция проверяет информацию о подделке бюллетеней.