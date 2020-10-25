ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за нарушений в день выборов полиция открыла уже 25 уголовных дел

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 14:33
Из-за нарушений в день выборов полиция открыла уже 25 уголовных дел Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Полиция открыла уже 25 уголовных дел в связи с нарушениями в день выборов. Такие данные обнародованы по состоянию на 14:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Всего в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (257) и Киевской области (238). Меньше всего - в Черновицкой области (9).

Сообщений касались следующих инцидентов:

  • нарушение порядка ведения агитации - 493;
  • агитация в день выборов - 288;
  • нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 101;
  • нарушение тайны голосования - 98;
  • нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 65;
  • попытка или вынесения избирательного бюллетеня - 49.

"В настоящее время полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. По 25 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина, что в Сумской области самопровозглашенная избирательная комиссия проводит параллельное голосование, переманивает избирателей.

Также сообщалось, что в Донецкой области полиция проверяет информацию о подделке бюллетеней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 полиция нарушения
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине