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Через порушення в день виборів поліція відкрила вже 25 кримінальних справ

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 14:33
Через порушення в день виборів поліція відкрила вже 25 кримінальних справ Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Поліція відкрила вже 25 кримінальних справ у зв'язку з порушеннями в день виборів. Такі дані оприлюднені станом на 14:00.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Всього в поліцію вже надійшло 2162 повідомлення про можливі порушення пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві (257) та Київській області (238). Найменше - в Чернівецькій області (9).

Повідомлень стосувалися наступних інцидентів:

  • порушення порядку ведення агітації - 493;
  • агітація в день виборів - 288;
  • порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації - 101;
  • порушення таємниці голосування - 98;
  • порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців - 65;
  • спроба або винесення виборчого бюлетеня - 49.

"На цей час поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 25 фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна, що в Сумській області самопроголошена виборча комісія проводить паралельне голосування, переманюючи виборців.

Також повідомлялося, що в Донецькій області поліція перевіряє інформацію про підробку бюлетенів.

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