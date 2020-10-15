У Садового есть два главных соперника на выборах мэра Львова

На местных выборах 25 октября на кресло мэра Львова претендуют три основных кандидата. С действующим мэром Андреем Садовым за должность поборются Олег Синютка и Руслан Кошулинский.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом".

Так, согласно сентябрьским опросам, обнародованным местным изданием ZAXID.NET (принадлежит ТРК "Люкс" супруги нынешнего мэра) и компанией Info Sapiens от имени Международного республиканского института, Садовый набирает 42-43% голосов, Синютка - 21-25%, Кошулинский - 14-16%.

Сам Садовой сказал РБК-Украина, что хотел бы обойтись выборами в один тур.

"Второй тур - это в том числе и дополнительные расходы, лишние риски, связанные с пандемией. Поэтому предлагаю ограничиться одним", - объяснил мэр.

Как пояснил один из собеседников в его штабе, сейчас внутренние опросы демонстрируют примерно 10% избирателей, неопределившихся со своим выбором. Сейчас трудно спрогнозировать, как они распределятся в день голосования, поэтому у Садового готовятся ко второму туру. При этом соперником действующего мэра источник видит Синютку.

С такими прогнозами согласны и в "Евросолидарности", чьим кандидатом на выборы идет Синютка.

Относительно Кошулинского, то его шансы оценивают более скептически.

"Кошулинский ведет очень пассивную кампанию. Все выглядит так, будто бы подковерно "Свобода" поддерживает совсем другого кандидата. Если обратить внимание на медиа, связанные со "Свободой", в частности, с Игорем Кривецким – то они заметно больше освещают деятельность Синютки, чем Кошулинского. То же касается и кандидатов от ЕС", - сказал изданию источник, близкий к Садовому.

Представители львовской "Свободы" эти упреки категорично отрицают. По словам замглавы фракции ВО "Свобода" во Львовском горсовете Андриана Гутника, штаб вовсю работает на победу Кошулинского во втором туре.

В то же время в "ЕС" от негласного союза с Кошулинским отмахиваются.

Подробнее о кандидатах в мэры Львова Андрее Садовом, Олеге Синютке и Руслане Кошулинском читайте в материалах РБК-Украина.