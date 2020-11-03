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В Сумах пройдет второй тур на выборах мэра

Новина українською → Сумы, Вторник 03 ноября 2020 21:58
В Сумах пройдет второй тур на выборах мэра Фото: Александр Лысенко (facebook.com/LisenkoOleksandr)
Автор: Роман Тверденко

В Сумах состоится второй тур на выборах мэра. В нем сойдутся действующий мэр Александр Лысенко и кандидат от "Евросолидарности" Вадим Акперов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Лысенко, представляющий "Батькивщину", набрал 44,2% или 28877 голосов, Акперов - 14,71% или 9609 голосов.

Второй тур выборов в городе состоится 15 ноября. Эту дату объявил городской избирком.

Напомним, сегодня второй тур мэрских выборов объявили в Ужгороде и Ровно.

Также ранее второй тур выборов мэра объявили во Львове и Луцке. В Кропивницком и Мариуполе мэра выбрали в один тур.

Кроме этого, скандальная бывшая городской голова Славянска Неля Штепа заняла третье место на выборах мэра, она не попадает во второй тур. В то же время "Партия мира и развития", первым номером которой была Штепа, проходит в городской совет.

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