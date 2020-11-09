ЦИК объявил кандидата от СН победителем выборов на 208 округе

Кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько официально победил на довыборах в Верховную раду по 208 округу. Гунько станет народным депутатом вместо погибшего Валерия Давиденко.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

За Гунько проголосовали 21 245 избирателей. Он обошел бывшего народного депутата Олега Ляшко, который также баллотировался в Раду по этому округу.

Всего на довыборы в Раду были зарегистрированы 18 кандидатов в народные депутаты. Среди них была и жена погибшего нардепа - Людмила Давыденко.

Напомним, сегодня Центризбирком заявлял, что объявление официальных результатов довыборов в Раду на 208 округе в Черниговской области задерживается из-за судебного процесса. После решения суда ЦИК планировал собраться на заседание и объявить результаты.

Как писало РБК-Украина, ЦИК обработал 100% протоколов из 208 округа еще 28 октября. Данные протоколов свидетельствовали о том, что победу на довыборах получил Гунько с 34,10% голосов, а его главный конкурент Ляшко - получил 31,78% поддержки избирателей.

Добавим, что участие в довыборах в Раду по 208 округу в Черниговской области приняли 50,03% избирателей.