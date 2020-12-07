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На выборах мэра Кривого Рога одержал победу Павлов

Новина українською → Кривой Рог, Понедельник 07 декабря 2020 21:08
На выборах мэра Кривого Рога одержал победу Павлов Фото: Константин Павлов (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога одержал победу кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. За него проголосовали 56,97% избирателей.

Об этом заявил глава Криворожской городской избирательной комиссии Валентин Орлов, передает издание "Первый городской".

Так, Павлова поддержали 97 591 избиратель. За его оппонента от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика отдали свои голоса 69 369 избирателей.

По словам Орлова, 4 339 избирателей от общего количества посетивших волеизъявление испортили свой бланк для голосования.

Напомним, во втором туре выборов мэра Кривого Рога проголосовали 35,14% избирателей. Это меньше, чем пришло на выборы в городе 25 октября.

Кроме того, правоохранители зафиксировали почти 300 сообщений о нарушении избирательного законодательства, а также открыли восемь уголовных дел.

Добавим, что полиция в Кривом Роге открыла два уголовных дела по факту нарушений во время выборов мэра.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге женщина пыталась проголосовать на выборах по паспорту советского образца.

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