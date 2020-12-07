ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На виборах мера Кривого Рогу здобув перемогу Павлов

Новость на русском → Кривий Ріг, Понеділок 07 грудня 2020 21:08
На виборах мера Кривого Рогу здобув перемогу Павлов Фото: Костянтин Павлов (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

У другому турі виборів мера Кривого Рогу здобув перемогу кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97% виборців.

Про це заявив голова Криворізької міської виборчої комісії Валентин Орлов, передає видання "Перший міський".

Так, Павлова підтримали 97 591 виборець. За його опонента від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

За словами Орлова, 4 339 виборців від загальної кількості відвідали волевиявлення зіпсували свій бланк для голосування.

Нагадаємо, у другому турі виборів мера Кривого Рогу проголосували 35,14% виборців. Це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня.

Крім того, правоохоронці зафіксували майже 300 повідомлень про порушення виборчого законодавства, а також відкрили вісім кримінальних справ.

Додамо, що поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі жінка намагалася проголосувати на виборах за паспортом радянського зразка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Кривий Ріг выборы
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Результати виборів у Дніпрі
Результати виборів у Дніпрі
Результати виборів у Львові
Результати виборів у Львові
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Зеленський схвалив підтримку бізнесу на карантині
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський схвалив підтримку бізнесу на карантині