На виборах мера Кривого Рогу здобув перемогу Павлов

У другому турі виборів мера Кривого Рогу здобув перемогу кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97% виборців.

Про це заявив голова Криворізької міської виборчої комісії Валентин Орлов, передає видання "Перший міський".

Так, Павлова підтримали 97 591 виборець. За його опонента від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

За словами Орлова, 4 339 виборців від загальної кількості відвідали волевиявлення зіпсували свій бланк для голосування.

Нагадаємо, у другому турі виборів мера Кривого Рогу проголосували 35,14% виборців. Це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня.

Крім того, правоохоронці зафіксували майже 300 повідомлень про порушення виборчого законодавства, а також відкрили вісім кримінальних справ.

Додамо, що поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі жінка намагалася проголосувати на виборах за паспортом радянського зразка.