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Выборы в Киеве проходят спокойно, поступило более 300 заявлений о нарушениях, - полиция

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 19:10
Выборы в Киеве проходят спокойно, поступило более 300 заявлений о нарушениях, - полиция Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Киеве по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 324 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Избирательный процесс в столице в общем проходит спокойно и без грубых нарушений.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко в Facebook.

По словам Крищенко, правоохранители открыли четыре уголовных производства и составили два административных протокола.

"Подавляющее большинство зафиксированных сообщений касается проведения незаконной агитации - 117 фактов, 6 фактов фотографирования бюллетеней и тому подобное. Вместе с тем полиция уже зафиксировала два факта подкупа избирателей в Святошинском и Деснянском районах столицы и открыла уголовные производства", - рассказал начальник полиции.

Напомним, ранее заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов сообщил, что результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября из-за новых форм бюллетеней.

Также сообщалось, что ОПОРА положительно оценила начало голосования на местных выборах, критических нарушений не было зафиксировано.

Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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