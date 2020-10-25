ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибори в Києві проходять спокійно, надійшло понад 300 заяв про порушення, - поліція

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 19:10
Вибори в Києві проходять спокійно, надійшло понад 300 заяв про порушення, - поліція Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Києві станом на 17:00 поліція зафіксувала 324 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Виборчий процес в столиці загалом проходить спокійно і без грубих порушень.

Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко в Facebook.

За словами Крищенка, правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження і склали два адміністративні протоколи.

"Переважна більшість зафіксованих повідомлень стосується проведення незаконної агітації - 117 фактів, 6 фактів фотографування бюлетенів тощо. Разом з тим поліція вже зафіксувала два факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрила кримінальні провадження", - розповів начальник поліції.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов повідомив, що результати виборів у Києві в кращому випадку будуть відомі 28 жовтня через нові форми бюлетенів.

Також повідомлялося, що ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.

Комітет виборців України під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Київ выборы
Як проходить день виборів
Як проходить день виборів
Екзітполи
Екзітполи
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Мінську почався розгін протестувальників
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську почався розгін протестувальників