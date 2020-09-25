У Львові зареєстрували 10 кандидатів у мери
Фото: міськрада Львова (perets media)
У мери Львова зареєстровано 10 кандидатів. Серед них троє самовисуванців і семеро - від партій.
Відповідні рішення було прийнято Львівською територіальною виборчою комісією.
Так, за крісло мера будуть боротися:
- Андрій Садовий ("Самопоміч");
- Юрій Бунь (самовисування);
- Ігор Васюник (самовисування);
- Олег Синютка ("Європейська солідарність");
- Ігор Зінкевич ("ВАРТА");
- Руслан Кошулинський ("Свобода");
- Наталія Ван Доеверен ("Духовна Україна");
- Юлія Гвоздович ("Українська Галицька партія");
- Назарій Брезіцький (самовисування);
- Ігор Телішевський ("За майбутнє").
Як повідомляло РБК-Україна, згідно з передвиборними рейтингами лідирує у Львові чинний міський голова Андрій Садовий.
Більш докладно про кандидатів у мери Львова читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також повідомлялося, що в мери Одеси зареєстрували сімох кандидатів.
Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.
Про можливі проблеми під час голосування читайте в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".