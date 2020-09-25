Во Львове зарегистрировали 10 кандидатов в мэры
Фото: горсовет Львова (perets media)
В мэры Львова зарегистрированы 10 кандидатов. Среди них трое самовыдвиженцев и семеро - от партий.
Соответствующие решения были принято Львовской территориальной избирательной комиссией.
Так, за кресло мэра будут бороться:
- Андрей Садовой ("Самопомич");
- Юрий Бунь (самовыдвижение);
- Игорь Васюник (самовыдвижение);
- Олег Синютка ("Европейская солидарность");
- Игорь Зинкевич ("ВАРТА");
- Руслан Кошулинский ("Свобода");
- Наталия Ван Доеверен ("Духовная Украина");
- Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая партия");
- Назарий Брезицкий (самовыдвижение);
- Игорь Телишевский ("За майбутнє").
Как писало РБК-Украина, согласно предвыборным рейтингам лидирует во Львове действующий городской глава Андрей Садовой.
Более подробно о кандидатах в мэры Львова читайте в материале РБК-Украина.
Также сообщалось, что в мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов.
Напомним, 24 сентября завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов на местные выборы.
О возможных проблемах во время голосования читайте в материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов".