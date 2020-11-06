ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мер Тернополя Надал переобрався на третій термін

Новость на русском → Тернопіль, П'ятниця 06 листопада 2020 21:44
Мер Тернополя Надал переобрався на третій термін Фото: Сергій Надал (facebook.com/Nadal.Sergij)
Автор: РБК-Україна

Міський голова Тернополя Сергій Надал переміг на виборах мера в першому турі. За нього проголосували 74,59% виборців.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії України.

Всього у виборах брало участь 10 кандидатів, які набрали від 0,52% до 5,88%.

Нагадаємо, Сергій Надал був обраний міським головою Тернополя у 2010 році. У 2015 році він переобрався на цю посаду, отримавши 60% голосів виборців.

Раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Зазначимо, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, станом на 5 листопада, ЦВК визнала результати виборів у 585 місцевих радах. Всього було обрано 13 323 депутати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Тернопіль выборы
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС