Мер Тернополя Надал переобрався на третій термін

Міський голова Тернополя Сергій Надал переміг на виборах мера в першому турі. За нього проголосували 74,59% виборців.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії України.

Всього у виборах брало участь 10 кандидатів, які набрали від 0,52% до 5,88%.

Нагадаємо, Сергій Надал був обраний міським головою Тернополя у 2010 році. У 2015 році він переобрався на цю посаду, отримавши 60% голосів виборців.

Раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Зазначимо, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, станом на 5 листопада, ЦВК визнала результати виборів у 585 місцевих радах. Всього було обрано 13 323 депутати.