ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мэр Тернополя Надал переизбрался на третий срок

Новина українською → Тернополь, Пятница 06 ноября 2020 21:44
Мэр Тернополя Надал переизбрался на третий срок Фото: Сергей Надал (facebook.com/Nadal.Sergij)
Автор: РБК-Украина

Городской голова Тернополя Сергей Надал победил на выборах мэра в первом туре. За него проголосовали 74,59% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Всего в выборах участвовало 10 кандидатов, которые набрали от 0,52% до 5,88%.

Напомним, Сергей Надал был избран городским главой Тернополя в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на эту должность, получив 60% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Отметим, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. Проведение выборов в декабре - является исключением.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, по состоянию на 5 ноября, ЦИК признал результаты выборов в 585 местных советах. Всего были избраны 13 323 депутата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Тернополь выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Боевики на Донбассе дважды стреляли по позициям ООС
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики на Донбассе дважды стреляли по позициям ООС