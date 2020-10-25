Оголошено результати екзит-полу виборів мера Черкас
Фото: голосування (РБК-Україна)
Сьогодні стали відомі результати екзит-полу на місцевих виборах в Черкасах. Лідирує Анатолій Бондаренко.
Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера".
У Анатолія Бондаренка - 32,6%,
У Віктора Євпака - 19,8%,
У Віталія Ільченка - 17,8%.
За посаду голови міста борються:
- Анатолій Бондаренко - "За майбутнє", чинний мер
- Віталій Ільченко - "Слуга народу",
- Віктор Євпак - "Голос",
- Юлія Погостінська - "ОПЗЖ",
- Владислав Пустовар - "Черкащани",
- Сергій Кудактін - "Європейська Солідарність",
- Сергій Воронов - ВО "Свобода",
- Валерій Макеєв - "Пропозиція",
- Павло Філіпенко - "Перемога Пальчевського".
Нагадаємо, у Центрвиборчкомі назвали ці місцеві вибори одними з найскладніших в історії.
Зазначимо, що ОПОРА фіксує порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.
Крім того, поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях.