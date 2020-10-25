Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Черкасс
Сегодня стали известны результаты экзит-пола на местных выборах в Черкассах. Лидирует Анатолий Бондаренко.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера", также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.
У Анатолия Бондаренко - 32,6%,
У Виктора Евпак - 19,8%,
У Виталия Ильченко - 17,8%.
За пост главы города борются:
- Анатолий Бондаренко - "За майбутне", действующий мэр
- Виталий Ильченко - "Слуга народа",
- Виктор Евпак - "Голос",
- Юлия Погостинская - "ОПЗЖ",
- Владислав Пустовар - "Черкащане",
- Сергей Кудактин - "Европейская Солидарность",
- Сергей Воронов - ВО "Свобода",
- Валерий Макеев - "Пропозиция",
- Павел Филиппенко - "Победа Пальчевского"
Напомним, в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.
Отметим, что "ОПОРА" фиксирует нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.
Кроме того, полиция зафиксировала "карусели" на выборах в Киеве и двух областях.