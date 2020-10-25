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Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Черкасс

Новина українською → Черкассы, Воскресенье 25 октября 2020 20:53
Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Черкасс Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня стали известны результаты экзит-пола на местных выборах в Черкассах. Лидирует Анатолий Бондаренко.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера", также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

У Анатолия Бондаренко - 32,6%,

У Виктора Евпак - 19,8%,

У Виталия Ильченко - 17,8%.

Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Черкасс

За пост главы города борются:

  • Анатолий Бондаренко - "За майбутне", действующий мэр
  • Виталий Ильченко - "Слуга народа",
  • Виктор Евпак - "Голос",
  • Юлия Погостинская - "ОПЗЖ",
  • Владислав Пустовар - "Черкащане",
  • Сергей Кудактин - "Европейская Солидарность",
  • Сергей Воронов - ВО "Свобода",
  • Валерий Макеев - "Пропозиция",
  • Павел Филиппенко - "Победа Пальчевского"

Напомним, в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.

Отметим, что "ОПОРА" фиксирует нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Кроме того, полиция зафиксировала "карусели" на выборах в Киеве и двух областях.

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