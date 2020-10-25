Стали відомі результати екзит-полу виборів у Маріуполі

У неділю, 25 жовтня, оголосили результати екзит-полу на виборах в Маріуполі. Лідирує Вадим Бойченко.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера".

У Вадима Бойченка - 69,5%,

У Володимира Клименка - 23,7%,

У Лідії Муглі - 4%.

За результатами екзит-полу, лідирує партія "Блок Вадима Бойченка" (45,9%) та "ОПЗЖ" (30,6%).

На посаду голови міської ради претендують чинний мер Вадим Бойченко, Юрій Тернавський, Максим Бородін від "Слуги народу", Юрій Хотлубей, В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, поліція відкрила 6 кримінальних справ через порушення в день виборів.

Крім цього у Центрвиборчкомі назвали ці місцеві вибори одними з найскладніших в історії.

Також у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

Крім цього зазначалося, що в "день тиші" правоохоронці відкрили 48 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах.