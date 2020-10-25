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Стали известны результаты экзит-пола выборов в Мариуполе

Новина українською → Мариуполь, Воскресенье 25 октября 2020 20:22
Стали известны результаты экзит-пола выборов в Мариуполе Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах в Мариуполе. Лидирует Вадим Бойченко.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

У Вадима Бойченко - 69,5%,

У Владимира Клименко - 23,7%,

У Лидии Мугли - 4%.

Стали известны результаты экзит-пола выборов в Мариуполе

По результатам экзит-пола, лидирует партия "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) и "ОПЗЖ" (30,6%).

Стали известны результаты экзит-пола выборов в Мариуполе

На должность главы городского совета претендуют действующий мэр Вадим Бойченко, Юрий Тернавский, Максим Бородин от "Слуги народа", Юрий Хотлубей, Вячеслав Аброськин.

Напомним, полиция открыла 6 уголовных дел из-за нарушений в день выборов.

Кроме этого в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.

Также в Комитете избирателей Украины рассказали о новых нарушениях на местных выборах.

Кроме этого отмечалось, что в "день тишины" правоохранители открыли 48 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах.

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