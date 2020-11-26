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Мером Полтави залишився Мамай

Новость на русском → Полтава, Четвер 26 листопада 2020 12:46
Мером Полтави залишився Мамай Фото: Олександр Мамай (facebook com)
Автор: Анастасия Рокитна

У Полтаві остаточно обрали мера міста. На місцевих виборах у Полтаві переміг діючий голова міста Олександр Мамай.

Про це повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.

За Олександра Мамая ("За майбутнє") віддали 9817 голосів, а за Сергія Іващенка ("Слуга народу") - 9087 голосів.

У першому турі місцевих виборів Олександр Мамай набрав 30,06% голосів, а Сергій Іващенко - 17,71 % голосів.

Нагадаємо, в день виборів у Полтаві члени дільничних виборчих комісій отримали повідомлення з закликом не йти на вибори.

Також РБК-Україна писало, що відбувся другий тур місцевих виборів. Повторно голосували у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

З початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні.

Разом з тим, у ході другого туру місцевих виборів у Рівному зафіксували відсутність належної кількості урн і кабінок. Спостерігачі ОПОРА зафіксували це порушення на двох великих виборчих дільницях.

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