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Мэром Полтавы остался Мамай

Новина українською → Полтава, Четверг 26 ноября 2020 12:46
Мэром Полтавы остался Мамай Фото: Александр Мамай (facebook com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтаве окончательно избрали мэра города. На местных выборах в Полтаве победил действующий глава города Александр Мамай.

Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.

За Александра Мамая ( "За будущее") отдали 9817 голосов, а за Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 9087 голосов.

В первом туре местных выборов Александр Мамай набрал 30,06% голосов, а Сергей Иващенко - 17,71 % голосов.

Напомним, в день выборов в Полтаве члены участковых избирательных комиссий получили сообщение с призывом не идти на выборы.

РБК-Украина писало, что состоялся второй тур местных выборов. Повторно голосовали в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

С начала избирательной кампании 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств относительно местных выборов в Украине.

Вместе с тем, в ходе второго тура местных выборов в Ровно зафиксировали отсутствие должного количества урн и кабинок. Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали это нарушение на двух крупных избирательных участках.

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