Очереди на участках, "карусели" и опрос Зеленского: как проходят местные выборы в Украине
Сегодня, 25 октября в Украине проводятся местные выборы. Наблюдатели и полиция фиксируют нарушения на избирательных участках. Среди нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, "карусели". Также избиратели жалуются на очереди и "опрос Зеленского".
Все подробности о том, как проходит день выборов, информация о проблемах и нарушениях - на РБК-Украина.
Чтобы проголосовать на местных выборах, приходится ждать в очереди
В Киеве на избирательных участках собрались очереди. Люди начали собираться еще до открытия.
Очередь на избирательном участке в Киеве (facebook.com/klimetin)
В Одессе наблюдатели сообщают о больших скоплениях людей возле избирательных участков. Возле участка в школе №121 очередь состоит в основном из студентов Юридической академии. Общежитие вуза находится неподалеку.
В Одессе люди выстроились в очереди на участках (Думская)
В Николаеве в школе №42 работают сразу несколько избирательных участков, для которых предусмотрены различные входы в здание. Перед дверью каждого из участков собрались очереди.
В Николаеве люди стоят в очереди к участкам (Novosti N)
Людей не пускают в помещение, чтобы не создавать толпу и не нарушать карантин в связи с пандемией коронавируса.
В полицию поступают жалобы из-за "опроса Зеленского"
Заявления поданы в полицию в Волынской области и в Киеве. Более того, на Подоле в Киеве неизвестные перевернули урну для опроса и разбросали листы.
В Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского. При этом бланки опроса раздавались непосредственно на избирательном участке.
Избирательные "карусели"
Полиция зафиксировала схему подкупа избирателей на выборах в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Эту схему называют "карусели".
Суть "карусели" заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора "карусели" на деньги или другие материальные ценности.
Задержаны 2 автобуса с людьми, которые ехали из Днепропетровской области в Киев. Также в Одесской области задержан гражданин России, подозреваемый в "карусели" избирателей в Одесской области. По данным полиции, участники преступления получили по 400 гривен.
Голосование без кабинок на местных выборах
В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, которые члены УИК изготовили из подручных средств, или на подоконнике, на скамейках или столах, нарушая тайну голосования, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
В Житомирской области избиратели голосуют без кабинок (Опора)
В частности, в Житомире на участке № 181341 вместо кабинки для голосования - стул, обтянутый тканью. Кроме того, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.
На некоторых УИК вместо кабинок - конструкции из спортивного инвентаря. В Коростене на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике и на скамейках рядом с другими людьми.
Ранее в ЦИК назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов одними из самых сложных в истории Украины. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.
В Комитете избирателей Украины рассказали о новых нарушениях на местных выборах.