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Очереди на участках, "карусели" и опрос Зеленского: как проходят местные выборы в Украине

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 14:17
Очереди на участках, "карусели" и опрос Зеленского: как проходят местные выборы в Украине Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Сегодня, 25 октября в Украине проводятся местные выборы. Наблюдатели и полиция фиксируют нарушения на избирательных участках. Среди нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, "карусели". Также избиратели жалуются на очереди и "опрос Зеленского".

Все подробности о том, как проходит день выборов, информация о проблемах и нарушениях - на РБК-Украина.

Чтобы проголосовать на местных выборах, приходится ждать в очереди

В Киеве на избирательных участках собрались очереди. Люди начали собираться еще до открытия.

Очереди на участках, &quot;карусели&quot; и опрос Зеленского: как проходят местные выборы в Украине

Очередь на избирательном участке в Киеве (facebook.com/klimetin)

В Одессе наблюдатели сообщают о больших скоплениях людей возле избирательных участков. Возле участка в школе №121 очередь состоит в основном из студентов Юридической академии. Общежитие вуза находится неподалеку.

Очереди на участках, &quot;карусели&quot; и опрос Зеленского: как проходят местные выборы в УкраинеВ Одессе люди выстроились в очереди на участках (Думская)

В Николаеве в школе №42 работают сразу несколько избирательных участков, для которых предусмотрены различные входы в здание. Перед дверью каждого из участков собрались очереди.

Очереди на участках, &quot;карусели&quot; и опрос Зеленского: как проходят местные выборы в УкраинеВ Николаеве люди стоят в очереди к участкам (Novosti N)

Людей не пускают в помещение, чтобы не создавать толпу и не нарушать карантин в связи с пандемией коронавируса.

В полицию поступают жалобы из-за "опроса Зеленского"

Полиция начала получать заявления от граждан о незаконности опроса президента Украины Владимира Зеленского. Он проходит в день местных выборов.

Заявления поданы в полицию в Волынской области и в Киеве. Более того, на Подоле в Киеве неизвестные перевернули урну для опроса и разбросали листы.

В Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского. При этом бланки опроса раздавались непосредственно на избирательном участке.

Избирательные "карусели"

Полиция зафиксировала схему подкупа избирателей на выборах в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Эту схему называют "карусели".

Суть "карусели" заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора "карусели" на деньги или другие материальные ценности.

Задержаны 2 автобуса с людьми, которые ехали из Днепропетровской области в Киев. Также в Одесской области задержан гражданин России, подозреваемый в "карусели" избирателей в Одесской области. По данным полиции, участники преступления получили по 400 гривен.

Голосование без кабинок на местных выборах

В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, которые члены УИК изготовили из подручных средств, или на подоконнике, на скамейках или столах, нарушая тайну голосования, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Очереди на участках, &quot;карусели&quot; и опрос Зеленского: как проходят местные выборы в УкраинеВ Житомирской области избиратели голосуют без кабинок (Опора)

В частности, в Житомире на участке № 181341 вместо кабинки для голосования - стул, обтянутый тканью. Кроме того, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.

На некоторых УИК вместо кабинок - конструкции из спортивного инвентаря. В Коростене на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике и на скамейках рядом с другими людьми.

Ранее в ЦИК назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов одними из самых сложных в истории Украины. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.

В Комитете избирателей Украины рассказали о новых нарушениях на местных выборах.

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Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине