Черги на дільницях, "каруселі" і опитування Зеленського: як проходять місцеві вибори в Україні
Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відбуваються місцеві вибори. Спостерігачі та поліція фіксують порушення на виборчих дільницях. Серед порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, "каруселі". Також виборці скаржаться на черги та "опитування Зеленського".
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Щоб проголосувати на місцевих виборах, доводиться чекати в черзі
У Києві на виборчих дільницях зібралися черги. Люди почали збиратися ще до відкриття.
Черга на виборчій дільниці в Києві (facebook.com/klimetin)
В Одесі спостерігачі повідомляють про великі скупчення людей біля виборчих дільниць. Біля дільниці в школі №121 черга складається в основному зі студентів Юридичної академії. Гуртожиток вишу знаходиться неподалік.
В Одесі люди вишикувалися в черги на дільницях (Думська)
У Миколаєві в школі №42 працюють відразу декілька виборчих дільниць, для яких передбачені різні входи в будівлю. Перед дверима кожної з ділянок зібралися черги.
У Миколаєві люди стоять у черзі до дільниць (Novosti N)
Людей не пускають в приміщення, щоб не створювати натовп і не порушувати карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.
В поліцію надходять скарги через "опитування Зеленського"
Заяви подані в поліцію у Волинській області та в Києві. Більш того, на Подолі у Києві невідомі перевернули урну для опитування і розкидали листи.
У Черкасах члени дільничної виборчої комісії №711040 самостійно проводили всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського. При цьому бланки опитування давали безпосередньо на виборчій дільниці.
Виборчі "каруселі"
Поліція зафіксувала схему підкупу виборців на виборах у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Цю схему називають "каруселі".
Суть "каруселі" полягає в передачі виборцю перед входом на виборчу дільницю вже заповненого виборчого бюлетеня, який виборець повинен опустити в урну для голосування, а новий, чистий бюлетень винести і обміняти у організатора "каруселі" на гроші або інші матеріальні цінності.
Затримані 2 автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва. Також в Одеській області затримано громадянина Росії, підозрюваного у "каруселі" виборців в Одеській області. За даними поліції, учасники злочину отримали по 400 гривень.
Голосування без кабінок на місцевих виборах
У Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, на лавках або столах, порушуючи таємницю голосування, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
В Житомирській області виборці голосують без кабінок (Опора)
Зокрема, в Житомирі на ділянці № 181341 замість кабінки для голосування - стілець, обтягнутий тканиною. Крім того, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.
На деяких ДВК замість кабінок - конструкції зі спортивного інвентарю. В Коростені на дільниці № 181276 бюлетень заповнюється на підвіконні і на лавках поруч з іншими людьми.
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