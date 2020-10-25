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Черги на дільницях, "каруселі" і опитування Зеленського: як проходять місцеві вибори в Україні

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 14:17
Черги на дільницях, "каруселі" і опитування Зеленського: як проходять місцеві вибори в Україні Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відбуваються місцеві вибори. Спостерігачі та поліція фіксують порушення на виборчих дільницях. Серед порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, "каруселі". Також виборці скаржаться на черги та "опитування Зеленського".

Всі подробиці про те, як проходить день виборів, інформація про проблеми та порушення - на РБК-Україна.

Щоб проголосувати на місцевих виборах, доводиться чекати в черзі

У Києві на виборчих дільницях зібралися черги. Люди почали збиратися ще до відкриття.

Черги на дільницях, &quot;каруселі&quot; і опитування Зеленського: як проходять місцеві вибори в Україні

Черга на виборчій дільниці в Києві (facebook.com/klimetin)

В Одесі спостерігачі повідомляють про великі скупчення людей біля виборчих дільниць. Біля дільниці в школі №121 черга складається в основному зі студентів Юридичної академії. Гуртожиток вишу знаходиться неподалік.

Черги на дільницях, &quot;каруселі&quot; і опитування Зеленського: як проходять місцеві вибори в УкраїніВ Одесі люди вишикувалися в черги на дільницях (Думська)

У Миколаєві в школі №42 працюють відразу декілька виборчих дільниць, для яких передбачені різні входи в будівлю. Перед дверима кожної з ділянок зібралися черги.

Черги на дільницях, &quot;каруселі&quot; і опитування Зеленського: як проходять місцеві вибори в УкраїніУ Миколаєві люди стоять у черзі до дільниць (Novosti N)

Людей не пускають в приміщення, щоб не створювати натовп і не порушувати карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В поліцію надходять скарги через "опитування Зеленського"

Поліція почала отримувати заяви від громадян про незаконність опитування президента України Володимира Зеленського. Воно проходить у день місцевих виборів.

Заяви подані в поліцію у Волинській області та в Києві. Більш того, на Подолі у Києві невідомі перевернули урну для опитування і розкидали листи.

У Черкасах члени дільничної виборчої комісії №711040 самостійно проводили всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського. При цьому бланки опитування давали безпосередньо на виборчій дільниці.

Виборчі "каруселі"

Поліція зафіксувала схему підкупу виборців на виборах у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Цю схему називають "каруселі".

Суть "каруселі" полягає в передачі виборцю перед входом на виборчу дільницю вже заповненого виборчого бюлетеня, який виборець повинен опустити в урну для голосування, а новий, чистий бюлетень винести і обміняти у організатора "каруселі" на гроші або інші матеріальні цінності.

Затримані 2 автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва. Також в Одеській області затримано громадянина Росії, підозрюваного у "каруселі" виборців в Одеській області. За даними поліції, учасники злочину отримали по 400 гривень.

Голосування без кабінок на місцевих виборах

У Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, на лавках або столах, порушуючи таємницю голосування, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Черги на дільницях, &quot;каруселі&quot; і опитування Зеленського: як проходять місцеві вибори в УкраїніВ Житомирській області виборці голосують без кабінок (Опора)

Зокрема, в Житомирі на ділянці № 181341 замість кабінки для голосування - стілець, обтягнутий тканиною. Крім того, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.

На деяких ДВК замість кабінок - конструкції зі спортивного інвентарю. В Коростені на дільниці № 181276 бюлетень заповнюється на підвіконні і на лавках поруч з іншими людьми.

Раніше в ЦВК назвали вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів одними з найскладніших в історії України. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

У Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

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Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
Анна Березинаредактор стрічки новин Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні